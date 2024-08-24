Аль-Наср домовився про трансфер вінгера, якого раніше хотів підписати Шахтар
Бразильський вінгер Корінтіанс Веслі продовжить карʼєру в Аль-Насрі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, бразильський клуб влаштувала пропозиція саудитів у 20 мільйонів євро за 19-річного півзахисника. Умови про контракт — поки що не відомі.
Зазначимо, що раніше була інформація, що Шахтар запропонував за бразильця 16 мільйонів євро. Однак пізніше гірники відмовилися від ідеї підписання Веслі, бо Корінтіанс хотів отримати за нього близько 25-30 мільйонів євро.
У минулому сезоні гравець провів 46 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що арабський клуб підписав голкіпера Атлетико Бенто.