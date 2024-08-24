Аль-Наср домовився про трансфер вінгера, якого раніше хотів підписати Шахтар

Бразильський вінгер Корінтіанс Веслі продовжить карʼєру в Аль-Насрі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бразильський клуб влаштувала пропозиція саудитів у 20 мільйонів євро за 19-річного півзахисника. Умови про контракт — поки що не відомі.

🟡🔵🇸🇦 Al Nassr have completed verbal agreement to sign Wesley from Corinthians, here we go!



$20m proposal accepted and deal in place for Brazilian talent, documents are being exchanged right now.



Corinthians will also have a sell-on clause. pic.twitter.com/zSlc0iWnwP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

Зазначимо, що раніше була інформація, що Шахтар запропонував за бразильця 16 мільйонів євро. Однак пізніше гірники відмовилися від ідеї підписання Веслі, бо Корінтіанс хотів отримати за нього близько 25-30 мільйонів євро.

У минулому сезоні гравець провів 46 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що арабський клуб підписав голкіпера Атлетико Бенто.