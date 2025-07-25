Рома в кроці від підписання зіркового правого захисника Фламенгу, – Романо

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, близька до підписання правого захисника Фламенгу Веслі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команди близькі до завершення угоди, на якій наполягав новий головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні.

Коли Фламенгу завершить перехід Емерсона Рояля, директор бразильської команди дозволить Веслі відправитися до Риму.

Трансфер правого захисника в Рому оцінюється у 25 млн та 5 млн у вигляді бонусів. Наразі гравець оцінюється на Transfermarkt у 20 млн, що є 4 найбільшою вартістю серед усіх гравців чемпіонату Бразилії.

Раніше повідомлялося, що 21-річний бразилець не захотів їхати до Росії, маючи на руках пропозицію від команди, за яку виступає Артем Довбик.

Веслі виступає за першу команду Фламенго з січня 2023 року. За цей час захисник зіграв у 133 матчах, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року.

Гравець двічі виходив на поле в межах Клубного чемпіонату світу-2025, де бразильський колектив дійшов до стадії 1/8 фіналу. Там його шлях на турнірі закінчився – "червоно-чорні" зазнали поразки від Баварії (2:4).