Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Гасперіні хоче підписати в Рому правого захисника Фламенгу

Станіслав Лисак — 4 липня 2025, 08:33
Гасперіні хоче підписати в Рому правого захисника Фламенгу
Getty Images

Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне підписати до складу "вовків" нового правого захисника.

Читайте також :
Відео Фото Бив Папу Гомеса, двічі громив Шахтар, зробив Малиновського суперзіркою. Що за тренер працюватиме з Довбиком

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни намагаються придбати фуллбека Фламенгу Веслі, якого Гасперіні хотів бачити ще в Аталанті минулого року.

21-річний гравець, чий контракт розрахований до 2028 року, оцінюється у 20 млн євро порталом Trainsfermarkt.

У нинішньому сезоні гравець відіграв 25 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Зокрема Веслі провів 2 поєдинки на Клубному чемпіонаті світу.

У активі футболіста також є 2 матчі за національну збірну Бразилії.

Джан П`єро Гасперіні Рома Футбольні трансфери Фламенгу Артем Довбик

Рома

Ще один форвард Роми перебуває за крок до переходу в турецький клуб
Бешикташ оголосив про оренду конкурента Довбика по нападу в Ромі
Бив Папу Гомеса, двічі громив Шахтар, зробив Малиновського суперзіркою. Що за тренер працюватиме з Довбиком
Рома може підписати гравця збірної Грузії на позицію Довбика
Валенсія хоче орендувати захисника Роми

Останні новини