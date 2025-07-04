Гасперіні хоче підписати в Рому правого захисника Фламенгу

Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне підписати до складу "вовків" нового правого захисника.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни намагаються придбати фуллбека Фламенгу Веслі, якого Гасперіні хотів бачити ще в Аталанті минулого року.

21-річний гравець, чий контракт розрахований до 2028 року, оцінюється у 20 млн євро порталом Trainsfermarkt.

У нинішньому сезоні гравець відіграв 25 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Зокрема Веслі провів 2 поєдинки на Клубному чемпіонаті світу.

У активі футболіста також є 2 матчі за національну збірну Бразилії.