У домі Вінісіуса Жуніора сталася пожежа

У домі зірки мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Marca.

🚨🚨🚨 La casa de Vinicius sufre un incendio tras arder la sauna del sótano #RealMadrid

https://t.co/Myzbzcv9oS — MARCA (@marca) October 9, 2025

За їхньою інформацією, інцидент трапився вранці 9 жовтня в будинку бразильця, який розташований у передмісті Мадрида, Ла Моралеха. Вогонь виник у сауні, яка знаходиться у підвальному приміщенні дому.

Полум’я вдалося швидко локалізувати, проте дим заповнив два поверхи. В результаті інциденту ніхто не постраждав, Вінісіус у той момент знаходився у таборі збірної Бразилії. Причиною пожежі вважається збій у роботі електрики.

Раніше повідомлялося про роман Вінісіуса з відомою блогеркою Вірджинією Фонсекі. Також у ЗМІ ходить інформація про те, що вінгер може покинути Реал у січні.