У домі Вінісіуса Жуніора сталася пожежа
Вінісіус Жуніор
Getty Images
У домі зірки мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Marca.
За їхньою інформацією, інцидент трапився вранці 9 жовтня в будинку бразильця, який розташований у передмісті Мадрида, Ла Моралеха. Вогонь виник у сауні, яка знаходиться у підвальному приміщенні дому.
Полум’я вдалося швидко локалізувати, проте дим заповнив два поверхи. В результаті інциденту ніхто не постраждав, Вінісіус у той момент знаходився у таборі збірної Бразилії. Причиною пожежі вважається збій у роботі електрики.
Раніше повідомлялося про роман Вінісіуса з відомою блогеркою Вірджинією Фонсекі. Також у ЗМІ ходить інформація про те, що вінгер може покинути Реал у січні.