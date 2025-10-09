Українська правда
У домі Вінісіуса Жуніора сталася пожежа

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 18:09
Вінісіус Жуніор
Getty Images

У домі зірки мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, інцидент трапився вранці 9 жовтня в будинку бразильця, який розташований у передмісті Мадрида, Ла Моралеха. Вогонь виник у сауні, яка знаходиться у підвальному приміщенні дому.

Полум’я вдалося швидко локалізувати, проте дим заповнив два поверхи. В результаті інциденту ніхто не постраждав, Вінісіус у той момент знаходився у таборі збірної Бразилії. Причиною пожежі вважається збій у роботі електрики.

Раніше повідомлялося про роман Вінісіуса з відомою блогеркою Вірджинією Фонсекі. Також у ЗМІ ходить інформація про те, що вінгер може покинути Реал у січні.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

