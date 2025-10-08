Новий роман Вінісіуса: зірка Реала записав вірусний танець із відомою блогеркою

Бразильські ЗМІ та фанати активно обговорюють можливий новий роман у зірки Реала Вінісіуса Жуніора. Цього разу футболіста пов’язують із популярною інфлюенсеркою Вірджинією Фонсекі, яка має мільйони підписників у TikTok та Instagram.

Після того, як дівчину помітили на матчі мадридського клубу проти Вільярреала, у мережі спалахнули чутки про їхні стосунки. Ситуацію ще більше підігріло нове відео, де Вінісіус і Вірджинія танцюють під трендовий трек у TikTok.

🚨AGORA: Vini Jr. posta vídeo com Virgínia e assume o romance com a influenciadora. pic.twitter.com/HMIrPrKFWL — CHOQUEI (@choquei) October 6, 2025

Ролик миттєво став вірусним, зібравши понад 2 мільйони переглядів і сотні коментарів від фанатів, які вже встигли назвати їх "найгарячішою парою Бразилії".

Поки що ні сам футболіст, ні інфлюенсерка не коментують ситуацію, але підписники впевнені, що між ними явно щось більше, ніж просто дружба.

Раніше повідомлялося, що лідера Реала розгромили у соцмережах за залицяння до 16-річної волейболістки.