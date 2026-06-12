Президент Бенфіки: Моурінью чудово розумів, що саме його я хотів бачити головним тренером у наступному сезоні

Президент та колишній півзахисник лісабонської Бенфіки Руй Кошта поділився подробицями про перехід головного тренера Жозе Моурінью до мадридського Реала, зазначивши, що для нього це був несподіваний поворот подій, проте він поважає рішення португальського фахівця.

Його слова передає ESPN.

"Ми зробили пропозицію, коли вирішили, що настав відповідний момент. Ми продовжували вести переговори, і Моурінью чудово розумів, що саме його я хотів бачити головним тренером у наступному сезоні.

У нього був контракт із Бенфікою, і ми розуміли, що наприкінці сезону ми продовжимо цей контракт, щоб не дозволити йому розпочинати останній рік роботи, маючи в запасі лише один рік контракту.

Моурінью зробив інший вибір; з'явився Реал Мадрид, і він обрав інший варіант. Чи розчарований я? Ні, я мушу це поважати. Для нас це був несподіваний поворот подій, не буду цього приховувати, але я мушу це поважати й рухатися далі".

За словами Кошти, 63-річний фахівець не приховував своє запрошення до "королівського" клубу від керівництва "орлів". Бенфіка зробила йому "серйозну" пропозицію, проте "Особливий" вирішив обрати Реал.

"Моурінью ніколи не приховував від нас, що "Реал Мадрид" зробив йому пропозицію. Щодо решти... Все мало йти своїм ходом. Ми зробили Моурінью серйозну пропозицію щодо продовження контракту і поважаємо те, що він прийняв інше рішення щодо своєї кар'єри. Ми розглянули всі можливі варіанти розвитку подій, адже не хотіли опинитися в залежності від Моурінью чи Реала. Були розглянуті всі варіанти. І після всіх цих потрясінь нам довелося рухатися далі та почати планувати наступний сезон".

Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).

"Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).

Також додамо, що наступником Моурінью в Бенфіці став колишній наставник Фулгема Марку Сілва. Сезон-2025/26 "орли" завершили без жодного трофея. У чемпіонаті Португалії вони фінішували на третьому місці, хоча завершили його без поразок.