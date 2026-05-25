Туркі планує придбати дворазового чемпіона Англії

Глава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх зацікавився придбанням англійського клубу Дербі Каунті.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, впливовий саудівський промоутер провів перемовини з керівництвом Дербі Каунті стосовно інвестиційної угоди. Наразі незалежний футбольний регулятор перевіряє фінансову документацію клубу, аби надати власнику Девіду Клоузу попередній дозвіл на продаж команди.

Варто зазначити, що це не перший інтерес Аль-Шейха до англійського футболу. Ще минулого літа повідомлялося про його можливе бажання придбати Брістоль Сіті, Саутгемптон або Міллволл.

Дербі Каунті є дворазовим чемпіоном Англії (1972, 1975), володарем Кубку Англії (1946) та Суперкубку (1975).

У минулому сезоні "барани" посіли восьме місце у Чемпіоншипі. Востаннє клуб виступав в англійській Прем'єр-лізі у сезоні 2007/08.

