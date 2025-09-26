Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

І таке буває: у Колумбії футболіст забив гол дупою, але його скасували через офсайд

Богдан Войченко — 26 вересня 2025, 09:36
Скріншот
І таке буває: у Колумбії футболіст забив гол дупою, але його скасували через офсайд

Футбол завжди дарує кумедні моменти, і один із них трапився у Колумбії під час матчу 12-го туру Прімери між Медельїном та Хуніором.

На газоні в епізоді опинився нападник Хуніора Гільєрмо Пайва. Здавалося, що він вибув із боротьби через ушкодження, але м’яч несподівано влучив йому у дупу та відскочив у ворота суперника!

Читайте також :
Відео Молодий талант Реала епічно зганьбився у матчі з Леванте, намагаючись виконати витончений пас

Втім, святкувати курйозний гол футболісту не судилося арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував.

Матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, але момент із голом дупою вже розлітається соцмережами, зібравши мільйони переглядів.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Барселони привіз шалений гол у порожні ворота з центра поля.

ВІДЕО гол Колумбія