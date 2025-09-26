І таке буває: у Колумбії футболіст забив гол дупою, але його скасували через офсайд
Футбол завжди дарує кумедні моменти, і один із них трапився у Колумбії під час матчу 12-го туру Прімери між Медельїном та Хуніором.
На газоні в епізоді опинився нападник Хуніора Гільєрмо Пайва. Здавалося, що він вибув із боротьби через ушкодження, але м’яч несподівано влучив йому у дупу та відскочив у ворота суперника!
Втім, святкувати курйозний гол футболісту не судилося – арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував.
Матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, але момент із голом дупою вже розлітається соцмережами, зібравши мільйони переглядів.
