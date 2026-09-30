Бордо уникне ліквідації: титулований французький клуб отримав нового власника

Іменитий французький клуб Бордо отримав нового власника, завдяки чому уникне ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба жирондинців.

У ніч із 29 на 30 вересня англійський інвестиційний фонд Park Bench уклав угоду з Жераром Лопесом щодо придбання футбольного клубу. За умовами домовленості бізнесмен передає свої акції за символічний 1 євро.

Угода також передбачає реструктуризацію заборгованостей Бордо. Період реалізації плану збільшать із 10 до 12 років, а загальна сума претензій до клубу має зменшитися з 26 до орієнтовно 13 млн євро.

Крім того, Лопес відмовиться від своїх кредиторських вимог, а також від пункту про можливе повернення контролю над клубом у разі нормалізації його фінансового стану.

Окремо прописано зменшення боргу перед державою: вимоги щодо ПДВ на суму понад 5 млн євро скоротять на 50%, а зобов'язання перед URSSAF зменшаться на 4,2 млн євро.

Тепер на жирондинців чекає перевірка регіональної комісії з контролю за клубами Ліги футболу Нової Аквітанії, яка затвердить бюджет на сезон-2026/27. За її підсумками визначать дивізіон для виступів команди. Прогнозується, що клуб стартує у групі B Регіонального 1 виїзним поєдинком проти дубля Авірон Байонна 17 жовтня.

Нагадаємо, що Бордо є 6-разовим чемпіоном Франції. У 2022 році команда вилетіла з Ліги 1, а у 2024-му клуб оголосив про банкрутство, втратив професійний статус і був переведений до четвертого за силою дивізіону.