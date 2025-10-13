У Білорусі знову епічні призи: футболісту подарували пральний порошок за звання найкращого гравця матчу

У Другій лізі Білорусі знову не обійшлося без колоритних нагород.

Захисник дубля Торпедо-БелАЗ був визнаний найкращим гравцем матчу проти Спутніка, і отримав за це дев’ять кілограмів прального порошку!

Місцеві організатори змагань вкотре дивують своєю креативністю.

Раніше футболістів уже нагороджували упаковкою шампіньйонів, відром лисичок та сертифікатом на шаурму.

Не так давно у Норвегії футболісту вручили мертву тушу свині в якості відзнаки за прекрасно проведений матч.

Перед тим голкіперу місцевого Брюне вручили чотири лотка яєць за видатну гру.