Незвична нагорода в Норвегії: воротар отримав 4 лотка яєць за звання "гравець матчу"

Воротар норвезького клубу Брюне Ян де Бур отримав незвичну нагороду після матчу чемпіонату Норвегії проти Буде-Глімт.

Попри поразку його команди з рахунком 0:1, голкіпер був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

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За свої три ефектні сейви де Бур отримав у подарунок від спонсорів замість звичної статуетки – аж 40 яєць!

Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co🚜🥚🍳 pic.twitter.com/ozzbZSFKaK — Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025

Сам Ян де Бур поки що не коментував, як планує використати свій "трофей", але безперечно ця нагорода стала однією з найбільш незвичних у футбольному світі.

Раніше повідомлялося, що у матчі чемпіонату Бельгії відбулися шалені 9 хвилин, за які було не забито два пенальті і був скасований гол.