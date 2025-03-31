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Незвична нагорода в Норвегії: воротар отримав 4 лотка яєць за звання "гравець матчу"

Богдан Войченко — 31 березня 2025, 17:31
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Незвична нагорода в Норвегії: воротар отримав 4 лотка яєць за звання гравець матчу

Воротар норвезького клубу Брюне Ян де Бур отримав незвичну нагороду після матчу чемпіонату Норвегії проти Буде-Глімт.

Попри поразку його команди з рахунком 0:1, голкіпер був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

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За свої три ефектні сейви де Бур отримав у подарунок від спонсорів замість звичної статуетки  аж 40 яєць!

Сам Ян де Бур поки що не коментував, як планує використати свій "трофей", але безперечно ця нагорода стала однією з найбільш незвичних у футбольному світі.

Раніше повідомлялося, що у матчі чемпіонату Бельгії відбулися шалені 9 хвилин, за які було не забито два пенальті і був скасований гол.

Буде-Глімт Норвегія