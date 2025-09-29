Білоруські дзюдоїсти не зможуть виступити під своїм прапором на ЧЄ-2025 серед юніорів

На молодіжному чемпіонаті Європи з дзюдо, в якому братимуть участь спортсмени віком до 23 років, білоруські спортсмени не зможуть виступити під державним прапором своєї країни.

Про це ексклюзивно для "Чемпіона" повідомив Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Цього вдалося досягти завдяки зусиллям української сторони. Утім, білоруські дзюдоїсти зможуть взяти участь у цих змаганнях як нейтральні атлети.

Вочевидь, це рішення дозволить українським спортсменам взяти участь у змаганнях, адже відсутність білоруської символіки знімає причини для бойкоту ЧЄ з боку України.

Чемпіонат Європи з дзюдо 2025 серед юніорів відбудеться з 31 жовтня по 2 листопада у столиці Молдови – Кишиневі.

Раніше Україна бойкотувала дорослий чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів.