"Бацька" схвалює: білоруський футболіст отримав шаурму і бульбу фрі за найкращу гру

У білоруському футболі – своя "ліга епічності". Нападник Торпедо-БелАЗ-2 Роман Железний після хет-трику у ворота Полоцька отримав незвичну винагороду – ваучер на шаурму вартістю 30 рублів і порцію картоплі фрі.

Форварда визнали найкращим гравцем матчу, і замість стандартного кубка чи грамоти він отримав, мабуть, найсмачніший бонус у кар’єрі.

Фото з "трофеєм" миттєво розлетілося соцмережами, де фанати жартують, що це – "найкраща" мотивація для футболіста.

Нагадаємо, своїми нагородами за матчі славиться норвезький чемпіонат. Не так давно футболісту вручили мертву тушу свині в якості відзнаки за прекрасно проведений матч.

Перед тим голкіперу місцевого Брюне вручили чотири лотка яєць за видатну гру.