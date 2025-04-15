Відповідь на чотири лотки яєць: в Норвегії футболіста визнали гравцем матчу і вручили мертву свиню

У п’ятому дивізіоні Норвегії клуб Вархауг влаштував справжнє шоу під час Кубку країни.

Попри поразку 0:4 від Брюне, місцеві зуміли перехопити інформаційний хайп. І все це завдяки вкрай незвичному "трофею" для гравця матчу.

Після фінального свистка найкращий гравець Вархауга, Сондре Дверґсдал, отримав мертву свиню вагою понад 20 кілограмів!

El premio que se llevó la figura de Varhaug vs. Bryne. #FútbolNoruego 🇳🇴 pic.twitter.com/MurzkGiCKo — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 14, 2025

Цей екстравагантний подарунок став своєрідною відповіддю на не менш дивний вчинок суперників із Брюне, які раніше відзначили свого воротаря чотирма лотками яєць.

"Ми вирішили: якщо Брюне – міські, то ми покажемо, що справжні фермери з Вархауга. І маємо грати за серйозними сільськогосподарськими правилами", – прокоментував незвичну нагороду головний тренер Вархауга.

Натомість у Брюне не збираються зупинятись. В клубі заявили, що продовжать нагороджувати своїх гравців сирими продуктами місцевого виробництва. Мовляв, це не тільки весело, а й підтримка локальних ферм.

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