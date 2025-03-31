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Раптово помер 23-річний бразильський футболіст чеського клубу

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 10:35
Раптово помер 23-річний бразильський футболіст чеського клубу
Леандро Ліма
https://x.com/FK_Pardubice

Бразильський футболіст чеського Пардубіце Леандро Ліма раптово помер у 23-річному віці. Причини смерті не повідомляються. 

Про це повідомила пресслужба команди.

"З великим жалем ми змушені повідомити дуже сумну новину про одного з гравців ФК Пардубіце. Бразильський футболіст Леандро Ліма раптово помер.
Ця подія глибоко вразила нас, ми дуже шкодуємо, думаємо про його близьких і висловлюємо їм щирі співчуття", – сказано в повідомлені.

23-річний правий вінгер сезон 2024/25 проводив в оренді за Простежов із Першої ліги Чехії. На його рахунку 2 голи за 12 матчів.

В Європі також грав за грузинський Самгуралі. Портал Transfermarkt оцінював Леандро в 125 тисяч євро.

Його старший брат, 26-річний Лео Джаба, також професійний футболіст. У складі ПАОКа вигравав чемпіонат Греції сезону-2018/19.

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