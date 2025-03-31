Раптово помер 23-річний бразильський футболіст чеського клубу

Бразильський футболіст чеського Пардубіце Леандро Ліма раптово помер у 23-річному віці. Причини смерті не повідомляються.

Про це повідомила пресслужба команди.

" З великим жалем ми змушені повідомити дуже сумну новину про одного з гравців ФК Пардубіце. Бразильський футболіст Леандро Ліма раптово помер.

Ця подія глибоко вразила нас, ми дуже шкодуємо, думаємо про його близьких і висловлюємо їм щирі співчуття", – сказано в повідомлені.

S velkou lítostí musíme oznámit velice smutnou zprávu, týkající se jednoho z hráčů FK Pardubice. Brazilský fotbalista Leandro Lima náhle zemřel.



Tato událost nás silně zasáhla, je nám to velmi líto, myslíme na jeho blízké a vyjadřujeme jim upřímnou soustrast. pic.twitter.com/aDHeCIPtgE — FK Pardubice (@FK_Pardubice) March 30, 2025

23-річний правий вінгер сезон 2024/25 проводив в оренді за Простежов із Першої ліги Чехії. На його рахунку 2 голи за 12 матчів.

В Європі також грав за грузинський Самгуралі. Портал Transfermarkt оцінював Леандро в 125 тисяч євро.

Його старший брат, 26-річний Лео Джаба, також професійний футболіст. У складі ПАОКа вигравав чемпіонат Греції сезону-2018/19.

Нагадаємо, на фронті тяжке поранення отримав вихованець Динамо Київ.