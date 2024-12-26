Ексфутболіст Ворскли, Чорноморця та низки українських клубів помер у віці 40 років

Сьогодні, 26 грудня, у віці 40 років помер колишній футболіст низки українських клубів Руслан Соляник.

Про це повідомляє канал вболівальників Ворскли, за яку гравець провів 19 матчів.

Про причини та деталі смерті спортсмена не повідомляється.

Окрім полтавського колективу, в кар'єрі гравця також були Іллічівець, Чорноморець, СК Полтава, Таврія, Інгулець, Миколаїв та Титан. Він також встиг пограти за казахстанський Жетису Талдикорган.

Нагадаємо, нещодавно пішов у засвіти легенда полтавського футболу Петро Бахуринський. Колишній футболіст помер у віці 75 років після довготривалої важкої хвороби.