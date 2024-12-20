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Помер легендарний полтавський футболіст Бахуринський

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 14:36
Помер легендарний полтавський футболіст Бахуринський

Пішов у засвіти легенда полтавського футболу Петро Бахуринський.

Про це повідомляє пресслужба Ворскли.

Колишній футболіст помер у віці 75 років після довготривалої важкої хвороби.

За час своєї кар'єри Бахуринський відзначався універсальними здібностями – грав на позиції нападника і центрального захисника.

Грав за українські команди Шахтар Макіївка, Локомотив Донецьк, Металіст Харків, Чернігів та Колос Полтаву.

Напередодні повідомлялося, що у 83-річному віці помер легендарний гравець та тренер Шахтаря.

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