У 31-річному віці помер гравець збірної Ізраїлю

На 32-му році життя помер хавбек збірної Ізраїлю Гаді Кінда.

Про це повідомила пресслужба Маккабі Хайфа.

Гаді Кінда був госпіталізований 6 травня з важким захворюванням. Але, незважаючи на численні зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Точні причини смерті не повідомляються. Наприкінці березня футболіста звільнили від тренувань заради лікування.

Гаді народився в Ефіопії, але вирішив представляти Ізраїль, оскільки мав подвійне громадянство.

З 2011 до 2019 року хавбек грав за Ашдод, потім два сезони представляв Бейтар Єрусалим. З 2021 до 2024 року Кінда виступав у МЛС за Спортинг Канзас.

Викликався до лав юнацької та молодіжної збірної Ізраїлю. За національну команду Гаді забив 2 голи за 10 поєдинків.

Зазначимо, що за Маккабі Хайфа виступає українець Олександр Сирота, який орендований у київського Динамо.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя легендарний футболіст збірної Камеруну Еммануель Кунде.