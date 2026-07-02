15-разовий чемпіон Ізраїлю презентував Бруніньйо

Атакувальний півзахисник львівських Карпат Бруніньйо приміряв футболку ізраїльського Маккабі Хайфа.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

Як уже зазначалося, угода буде розрахована на три роки співпраці.

Нагадаємо, що Бруніньйо перейшов до Карпат у вересні 2024 року з Атлетико Мінейру. З того моменту він зіграв у 27 матчах, у яких відзначився 9 голами та 5 асистами. Його контракт з львівським клубом закінчувався 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що Маккабі Хайфа завершив сезон-2025/26 на шостій позиції у внутрішньому чемпіонаті, у підсумку не потрапивши у єврокубки. Загалом клуб за свою історію здобув 15 чемпіонств Ізраїлю та 6 Кубків Ізраїлю.

У лютому цього року повідомлялося про інтерес до Бруніньйо з боку харківського Металіста 1925 (який після нещодавнього ребрендингу став називатися ФК Харків).