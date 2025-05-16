Помер легендарний гравець збірної Камеруну: він був зіркою на чемпіонаті світу 1990

Легендарний футболіст збірної Камеруну Еммануель Кунде помер у віці 68 років.

Про це інформує Федерація футболу Камеруну.

Про причини смерті не повідомляється. Еммануель Кунде був лідером збірної на ЧС-1990, де із командою дійшов до чвертьфіналу. Тоді Камерун став першою африканською збірною, яка дійшла до цієї стадії.

"Його смерть є величезною втратою для камерунського футболу", – йдеться у заяві федерації.

Кунде також грав на чемпіонаті світу 1982 року в Іспанії (дебютному для Камеруну) та двічі вигравав із командою Кубок африканських націй (у 1984 і 1988 роках).

Нагадаємо, нещодавно на 78-му році життя помер легенда Феєнорда Йооп Ван Деле. Разом із клубом Йооп вигравав Лігу чемпіонів (1969/70), Кубок УЄФА (1973/74), а також тричі ставав переможцем місцевого чемпіонату.