Юнацька збірна України обіграла Еквадор на старті турніру розвитку УЄФА

Юнацька збірна України (U-16) зіграла перший матч на турнірі розвитку УЄФА у Польщі.

У стартовій грі "синьо-жовті" обіграли Еквадор з рахунком 3:0. Голами відзначилися Бодак, Кислянка та Островський.

Турнір розвитку УЄФА

8 травня

Еквадор – Польща 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Бодак, 0:2 – 18 Кислянка, 0:3 – 60 Островський

Україна: Мікула, Каралаш (Рибальченко, 66), Місюра (к), Кислянка, Угрік (Фальковський, 81), Федушко (Руденко, 66), Островський (Робустелла, 81), Рибак (Гонченко, 81), Дзюринець (Абрамов, 81), Гордєєв (Доник, 57), Бодак (Бирладяну, 66). Запасні: Кравець, Абрамовіч, Усачов.

Свій наступний матч на турнірі українці зіграють 10 травня проти Польщі.

