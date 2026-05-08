Юнацька збірна України обіграла Еквадор на старті турніру розвитку УЄФА
Юнацька збірна України (U-16) зіграла перший матч на турнірі розвитку УЄФА у Польщі.
У стартовій грі "синьо-жовті" обіграли Еквадор з рахунком 3:0. Голами відзначилися Бодак, Кислянка та Островський.
Турнір розвитку УЄФА
8 травня
Еквадор – Польща 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 2 Бодак, 0:2 – 18 Кислянка, 0:3 – 60 Островський
Україна: Мікула, Каралаш (Рибальченко, 66), Місюра (к), Кислянка, Угрік (Фальковський, 81), Федушко (Руденко, 66), Островський (Робустелла, 81), Рибак (Гонченко, 81), Дзюринець (Абрамов, 81), Гордєєв (Доник, 57), Бодак (Бирладяну, 66). Запасні: Кравець, Абрамовіч, Усачов.
Свій наступний матч на турнірі українці зіграють 10 травня проти Польщі.
