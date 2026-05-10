Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Юнацька збірна України обіграла поляків на турнірі розвитку УЄФА

Володимир Слюсарь — 10 травня 2026, 15:21
Юнацька збірна України обіграла поляків на турнірі розвитку УЄФА
УАФ

Юнацька збірна України (U-16) зіграла другий матч на турнірі розвитку УЄФА у Польщі.

"Синьо-жовті" обіграли господарів чемпіонату з рахунком 1:0. Голом відзначився Богдан Руденко.

Турнір розвитку УЄФА
10 травня

Польща – Україна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 31 Руденко

Україна: Кравець, Фальковський (Угрік, 64), Усачов, Абрамовіч (к), Рибальченко (Каралаш, 64), Бирладяну (Місюра, 83), Робустелла (Островський, 55), Гордєєв (Федушко, 46), Руденко (Дзюринець, 55) Абрамов (Рибак, 64), Гонченко (Бодак, 46). Запасні: Мікула, Кислянка, Доник.

Свій наступний матч на турнірі українці зіграють 13 травня проти Норвегії.

Нагадаємо, що в першому матчі юнацька збірна України обіграла еквадорців.

Напередодні ФІФА дозволила уродженцю Боснії виступати за збірну України на Євро-2026.

Юнацька ліга

Юнацька ліга

Юнацька збірна України обіграла Еквадор на старті турніру розвитку УЄФА
Жіноча збірна Швейцарії із найсексуальнішою футболісткою світу була розгромлена командою 15-річних хлопців
Динамо в серії пенальті програло Аталанті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
Не було видно ані азарту, ані бажання: Бєлік розкритикував резервістів Шахтаря U-19
Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір

Останні новини