Лідер Кривбаса розглядає варіант зміни компанії, що представляє його інтереси – ЗМІ

Олексій Мурзак — 2 жовтня 2025, 20:11
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Один з лідерів Кривбаса, півзахисник Єгор Твердохліб, розглядає варіант зміни компанії, яка представляє його інтереси.

Про це повідомляє Sport Arena.

Водночас видання зазначає, що поки невідомо, чи пов'язано це з бажанням самого гравця знайти нову команду, чи ідеєю клубу про трансфер. Наразі справи Єгора веде компанія PHENOMEN Sports.

Твердохліб виступає за Кривбас із січня 2024 року. У нинішньому сезоні півзахисник провів 9 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 5 голів і віддав 2 асисти.

Кривбас після нічиєї з ЛНЗ посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 13 балами в активі. У наступному турі криворізький клуб зустрінеться з Кудрівкою.

