У Києві +5, відчувається, як +10: турнірна таблиця УПЛ за підсумками першого кола

Сьогодні, 16 грудня, відбувся останній матч Української Прем'єр-ліги у 2024 році. Київське Динамо перемогло рівненський Верес та закріпило свою перевагу в турнірній таблиці.

За підсумками першої частини сезону саме кияни лідирують в УПЛ, маючи в активі 43 очка за 17 турів. На другому місці йде Олександрія, у якої 38 балів.

Трійку лідерів замикає донецький Шахтар, в якого наразі 33 залікові пункти. Проте у "гірників" у запасі ще недограний матч проти Кривбаса, тож відстань від лідерів може скоротитися.

Головними претендентами на виліт є Інгулець та Чорноморець. Клуб з Петрового йде останнім та набрав лише 9 очок. В одеситів же передостання сходинка і 12 балів.

Турнірна таблиця УПЛ після першої частини сезону-2024/25

Динамо (Київ) – 43 очки (17 матчів); Олександрія (Олександрія) – 38 (17); Шахтар (Донецьк) – 33 (16); Кривбас (Кривий Ріг) – 31 (16); Полісся (Житомир) – 27 (17); Карпати (Львів) – 24 (17); Рух (Львів) – 23 (17); Зоря (Луганськ) – 22 (16); Верес (Рівне) – 19 (17); ЛНЗ (Черкаси) – 19 (17); Колос (Ковалівка) – 18 (17); Ворскла (Полтава) – 16 (17); Лівий Берег (Київ) – 16 (17); Оболонь (Київ) – 14 (17); Чорноморець (Одеса) – 12 (17); Інгулець (Петрове) – 9 (16);

Зауважимо, що на думку ліцензійного букмекера Favbet, після першого кола фаворитом на чемпіонство є Динамо з коефіцієнтом 1,10. Шанси Шахтаря також оцінюються високо – 8,00. Третім претендентом є Олександрія (50,00).

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