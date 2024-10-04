Динамо після поразки від Гоффенгайма посідає 35 місце у Лізі Європи

Завершилися матчі другого раунду основного етапу Ліги Європи-2024/2025. Київське Динамо програло німецькому Гоффенгайму.

"Біло-сині" тепер посідають 35 місце в турнірній таблиці. Команда Шовковського не набрала очок при різниці голів 0:5. Гірше справи йдуть лише в Бешикташа, в якого різниця голів 1:7.

У наступному турі, який пройде 24 жовтня, Динамо вдома прийматиме італійську Рому. "Вовки" досить сенсаційно у другому турі поступилися шведському Ельфсборгу.

Лідирує у турнірній таблиці Лаціо. "Орли" у першому турі розгромили Динамо (3:0), а у другому не менш впевнено розібралися з Ніццою (4:1).

Також по 6 очок мають Ліон, Тоттенгем, Стяуа та Андерлехт. Олімпіакос Романа Яремчука з трьома набраними балами посідає 15 сходинку.