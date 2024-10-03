Лаціо розгромив Ніццу, РФШ відібрав очки у Галатасарая у 2 турі Ліги Європи

Сьогодні, 3 жовтня, відбудеться 18 матчів 2 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Київське Динамо в Німеччині зазнало поразки 0:2 від Гоффенгайму. За клуб Бундесліги дубль оформив Адам Гложек.

Римське Лаціо після перемоги над "біло-синіми" продовжив свій успішний шлях, розгромивши вдома Ніццу з рахунком 4:1.

Угорський Ференцварош, з яким також киян очікує зустріч, вдома дав бій англійському Тоттенгему, але не зумів набрати залікових балів – 2:1 на користь "шпор".

Латвійський РФШ зумів створити сенсацію, зігравши внічию з турецьким Галатасараєм (2:2).

Ліга Європи – основний раунд

2 тур, 3 жовтня

Гоффенгайм – Динамо Київ 2:0 (1:0)

Карабах – Мальме 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Жуніньйо (15), 1:1 – Ботхейм (19), 1:2 – Ботхейм (47)

Лаціо – Ніцца 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Педро (15), 2:0 – Кастельянос (20), 2:1 – Бога (41), 3:1 – Кастельянос (53), 4:1 – Дзакканьї (67, пен)

Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланн 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – Джу (39), 0:2 – Чілуфья (90)

Олімпіакос – Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – ель-Каабі (45), 2:0 – Ессе (53), 3:0 – ель-Каабі (59)

Реал Сосьєдад – Андерлехт 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – Марін (5), 1:1 – Леоні (24), 1:2 – Васкес (39)

РФС – Галатасарай 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Мертенс (12), 0:2 – Акгюн (38), 1:2 – Ікаунієкс (40), 2:2 – Одісарія (55)

Славія Прага – Аякс 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 – ван ден Бомен (18), 1:1 – Хори (67)

Ференцварош – Тоттенгем 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Сарр (23), 0:2 – Джонсон (86), 1:2 – Варга (90)

Ще 9 матчів стартують о 22:00.

22:00. Атлетік – АЗ Алкмар

22:00. Бешикташ – Айнтрахт Франкфурт

22:00. Вікторія Пльзень – Лудогорець

22:00. Ельфсборг – Рома

22:00. ПАОК – Стяуа Б.

22:00. Порту – Манчестер Юнайтед

22:00. Рейнджерс – Ліон

22:00. Рояль Уніон СЖ – Буде/Глімт

22:00. Твенте – Фенербахче

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3).