Туркі Аль-Шейх провів переговори з англійським клубом

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх провів переговори з керівництвом англійського Міллволла.

Про це повідомляє Daily Mail.

Туркі, який впродовж останніх двох років вкладає саудівські інвестиції в бокс, почав шукати шлях до англійського футболу.

Кілька команд з Англії звернулися до нього, наразі він провів переговори з Міллволлом. Проте у команді заперечили факт переговорів, вказавши, що клуб не продається.

Мілволл належить компанії Millwall Holdings Limited, а головує у ньому Джеймс Берілсон з моменту загибелі в ДТП у 2023 році його батька та попередника Джона Берілсона. Минулий сезон команда завершила на восьмій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Раніше оглядач Mail Sport Саймон Джордан повідомив, що Туркі запитував його про купівлю англійського футбольного клубу. Джордан порадив йому купити Шеффілд Венсдей.

Нагадаємо, Сандерленд та Шеффілд Юнайтед зіграють у фіналі плейоф Чемпіоншипу за вихід до Прем'єр-ліги.