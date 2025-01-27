Після гри з Динамо: турецький журналіст подав до суду на зірку Галатасарая за фізичний напад

Турецький журналіст Толга Боздуман звинуватив Віктора Осімгена в нападі на нього минулого тижня після того, як Галатасарай зіграв унічию з київським Динамо 3:3.

Про це пише ESPN.

Сталося це біля нічного клубу міста Стамбул. Журналіст робив фото, що розлютило зіркового нападника.

" Він почав кричати і кинувся на мене. Він намагався схопити мою камеру, але я її тримав. Потім він вдарив мене кулаком по голові. Права сторона моєї голови все ще болить", – сказав Боздуман.

Осімген пропонував журналістам гроші за видалення фотографій, а коли його пропозиція була відхилена, він нібито погрожував, кажучи: "Якщо ці зображення будуть оприлюднені, я вас знищу".

Віктор відкидає будь-які звинувачення і також збирається подати до суду за наклеп.

"Я ніколи не був у нічному клубі. Ми з друзями пішли на вечерю в африканський ресторан. Ми закінчили і вийшли подивитися на новеньку машину мого друга, а потім вискочили якісь люди, які почали фотографувати мене, тицяючи камерою в обличчя. Я ніколи не бив цього хлопця, я підійшов до нього і сказав йому, що він повинен фото видалити .Це моє фото, я маю повне право сказати йому, щоб він його видалив", – заявив форвард.

Нагадаємо, матч проти Динамо завершився внічию (3:3), а Осімген на початку другого тайму реалізував пенальті.