Під час автоперегонів у ПАР загинув 62-річний пілот Марсель Анджел

У Південно-Африканській Республіці під час автомобільних перегонів загинув досвідчений пілот Марсель Анджел. Йому було 62 роки.

Про це повідомляє Eyewitness News.

Трагедія сталася 19 вересня на автодромі Killarney International Raceway у Кейптауні під час першого заїзду класу Extreme SuperCars у межах Національного фестивалю Extreme Festival.

Анджел перебував за кермом Ferrari 488 GT3. За інформацією ЗМІ, автомобіль на високій швидкості врізався у стіну наприкінці задньої прямої, після чого спалахнув.

Медики та працівники автодрому оперативно прибули на місце аварії, проте врятувати пілота не вдалося. Смерть гонщика офіційно підтвердила організація Motorsport South Africa.

The Cape Town car community is mourning the loss of experienced Supercar racer Marcel Angel, who died following a crash during the Extreme Festival on 19 September 2026.



Out of respect for Marcel and his family, the remainder of the event was cancelled.



Rest in peace, Marcel. pic.twitter.com/xYtwnQFmLi — The Car Guy (@MYAUDI_ANDi) September 20, 2026

"Із глибоким сумом підтверджуємо, що 62-річний Марсель Анджел пішов із життя після інциденту. Висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, іншим учасникам змагань і всім, хто його знав", – ідеться в заяві.

Після трагедії організатори скасували решту перегонів, запланованих на цей день.

Анджел був відомим представником автомобільної спільноти Кейптауна та власником дилерського центру Autohaus Angel. Упродовж кар'єри він виступав у кількох гоночних серіях, зокрема V8 Masters та Extreme SuperCars, і неодноразово вигравав національні змагання.

Напередодні повідомлялося, що на на 31-му році життя внаслідок падіння на гірському маршруті Ромсдальсеггена загинула норвезька гірська бігунка Іда Амелі Робсам.