Помер колишній баскетболіст Будівельника Сергій Воротнюк

Пішов із життя колишній баскетболіст київських Будівельника та СКА Сергій Воротнюк.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Воротнюк представляв одне з найсильніших поколінь Будівельника та виступав на найвищому рівні українського й радянського баскетболу.

За час спортивної кар'єри він неодноразово ставав чемпіоном України, а також двічі був призером чемпіонату СРСР.

Після завершення виступів Сергій Воротнюк присвятив себе службі. Він очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, більш відомий як "Альфа".

Раніше стало відомо, що на 44-му році перестало битися серце колишнього важкого форварда Нью-Йорк Нікс та Чикаго Буллз Майкла Світні.