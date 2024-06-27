Визначився головний претендент на трансфер Шапаренка

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравцем цікавиться римським Лаціо, однак його перехід туди є малоймовірним. Також інтерес до хавбека проявляють клуби іспанської Ла Ліги та АПЛ.

Однак головним фаворитом на трансфер Шапаренка джерело називає турецький Бешикташ, які активно працюють над трансфером.

"Турки вже цікавилися футболістом, який забивав їм не так давно, цієї весни. Але як і зараз не отримали відповідного імпульсу", — йдеться в повідомленні.

Нещодавно працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити Шапаренка в 100 млн євро.