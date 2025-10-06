Українська правда
Трубін – про матч проти Порту: Не завжди все йде так, як нам хотілося б

Володимир Варуха — 6 жовтня 2025, 16:02
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував матч проти Порту у рамках чемпіонату Португалії.

Про це футболіст написав у своєму Instagram.

"Не завжди все йде так, як нам хотілося б. Такий результат ніколи не може вважатися хорошим. Але кожен матч приносить досвід і робить нас сильнішими. Головне – не припиняти працювати. Ми не відмовляємося від своєї мети", – написав Трубін.

У поточному сезоні Анатолій зіграв 13 матчів у складі Бенфіки. У 8 матчах за участі українського голкіпера команда не пропускала жодного голу. Загалом воротар пропустив лише 7 голів.

Матч Бенфіки проти Порту завершився з рахунком 0:0. Трубін зіграв цілий матч, а Георгія Судаков було замінено на останніх хвилинах. 

Раніше Моурінью прокоментував гру Трубіна у матчі проти Порту.

