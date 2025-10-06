Трубін – про матч проти Порту: Не завжди все йде так, як нам хотілося б
Трубін
SL Benfica
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував матч проти Порту у рамках чемпіонату Португалії.
Про це футболіст написав у своєму Instagram.
"Не завжди все йде так, як нам хотілося б. Такий результат ніколи не може вважатися хорошим. Але кожен матч приносить досвід і робить нас сильнішими. Головне – не припиняти працювати. Ми не відмовляємося від своєї мети", – написав Трубін.
У поточному сезоні Анатолій зіграв 13 матчів у складі Бенфіки. У 8 матчах за участі українського голкіпера команда не пропускала жодного голу. Загалом воротар пропустив лише 7 голів.
Матч Бенфіки проти Порту завершився з рахунком 0:0. Трубін зіграв цілий матч, а Георгія Судаков було замінено на останніх хвилинах.
Раніше Моурінью прокоментував гру Трубіна у матчі проти Порту.