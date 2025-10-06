Моурінью: Трубін не виконав жодного сейву проти Порту
Жозе Моурінью
Бенфіка
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью доволі цікаво висловився про Анатолія Трубіна за підсумками матчу з Порту (0:0) в чемпіонаті Португалії.
Слова фахівця передає пресслужба "орлів".
"Ми зіграли просто фантастично на стадіоні, на якому дуже важко грати. Я б сказав, що Трубін взагалі не виконав жодного сейву.
Нам вдалось зонально виключити з гри Варелу, Беднарека та Ківьора. Якби я став на ворота замість Трубіна – нічого б не змінилось. Той удар у поперечку – він не торкався м'яча", – розповів Моурінью.
Зазначимо, що статистичний портал Sofascore поставив українському воротареві середню оцінку, тоді як Судаков став одним з кращих на полі у складі Бенфіки.
Загалом цього сезону Анатолій Трубін зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 м'ячів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше Моурінью заявив, що не побачив нічого видатного у грі українського голкіпера в матчі проти Жил Вісенте.