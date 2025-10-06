Бенфіка з Судаковим та Трубіним зіграла внічию з Порту: відомі оцінки українських гравців

У неділю, 5 жовтня, відбувся центральний матч 8-го туру португальської Прімейри, в якому Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Порту.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Українські гравці лісабонського клубу Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли у стартовому складі. Статичний портал оцінив їх гру у 7,0 та 7,4 бали відповідно. У підсумку оцінка Георгія стала другою найкращою серед усіх задіяних на полі граців Бенфіки.

Судаков став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця два голи та асист за 6 матчів у португальському колективі