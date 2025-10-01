Туран: Потрібно бути готовим до гри з довгими передачами та стандартами

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, чого очікує від гри Абердіна у матчі 1 туру основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба "гірників".

"Іноді вони грають з трьома захисниками позаду, фактично п’ятьма, а іноді – з чотирма, як це було вдома проти Селтіка. Ми готові до обох систем. Це команда, яка багато грає між лініями й виконує навіси з флангів з дальньої дистанції. Вони іноді застосовують схему 3–5 під час побудови атак і часто виходять у напівфланги. У них є Карлссон – важливий і ефективний на фланзі, а також Нісбет, який грає нападником і має дуже хороші навички взаємодії. Ми пропрацювали всі деталі, але, як я вже зазначав, футбол – це непередбачуваний вид спорту, і саме гравці повинні під час матчу розбиратися в ситуації та бути готовими до будь-яких рішень", – сказав він.

Туран вважає, що його команда буду готова до гри з довгими передачами та вкиданням аута на далеку відстань.

"Ми довіряємо нашій системі та рівню гри. У нас немає щодо цього сумнівів. Але цей бік футболу – з довгими передачами, стандартами, вкиданнями з аута на далеку відстань, – до цього потрібно бути готовим, особливо в цій частині світу, на півночі, яка є колискою футболу", – розповів Туран.

Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.