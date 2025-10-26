Чудовий результат, – Туран оцінив розгром Кудрівки в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про упевнену перемогу над Кудрівкою в матчі 10-го туру УПЛ.

Слова турецького наставника передає пресслужба донеччан.

"Чудовий результат, яким ми зуміли сьогодні потішити наших уболівальників. Що стосується матчу, то деякими моментами я був задоволений, деякими лишився задоволений не повністю. Що, на мою думку, ми могли б покращити, так це ухвалення рішень у фінальній третині й деякі конкретні паси під час переходу з однієї половини поля на іншу. Також важливо розуміти: у нас дуже багато подорожей – як позаду, так і попереду, – з огляду на що ми берегли всіх наших футболістів.

Якщо розбирати сам перебіг подій на полі, то, направду, мене більше задовольнило те, як ми відіграли в Житомирі проти Полісся, попри те що результат був для нас нічийним і не цілком задовільним. Але важливо усвідомлювати, що процес не відбувається за один день, і, авжеж, ми могли б зараз пожертвувати на користь результату, але таким чином втратити нашу ідентичність й не сповідувати той футбол, який є для нас основоположним", – розповів Туран.

Також фахівець висловився про наступні матчі Шахтаря з Динамо.

"Переконаний, що кожна гра – це інша система. І, з одного боку, не можна вважати матч з Кудрівкою фундаментом для протистояння з Динамо, а з іншого, кожну гру можна розглядати як підготовку до протистояння з Динамо чи з будь-якою іншою командою. Важливо проаналізувати кожного суперника окремо, навіть в окремо взятих поєдинках, що на нас очікують: один, нагадаю, у межах Кубка, інший – у чемпіонаті. Тому кожна гра – самостійна історія, і дуже важливо робити правильні непоспішні висновки", – резюмував Туран.

У наступних двох поєдинках Шахтар гратиме проти Динамо – матч 1/8 фіналу Кубку України відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада.

Відео голів та огляд матчі Шахтар – Кудрівка доступний на сайті "Чемпіон".