ПСЖ переграв Гавр, Марсель розгромив Монпельє у Лізі 1

У суботу, 19 квітня, у межах 30 туру Ліги 1 відбулось три матчі.

Парі Сен-Жермен здобув 10-ту поспіль перемогу у чемпіонаті, здолавши вдома Гавр. Луїс Енріке виставив напіврезервний склад на гру, в якій голами відзначились 19-річний нападник Дезіре Дуе та Гонсалу Рамос.

Марсель на "Велодромі" розгромив Монпельє та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Монако, який не зміг вдома обіграти Страсбург Едуарда Соболя.

Зазначимо, що український оборонець гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

30 тур, 19 квітня

ПСЖ – Гавр 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Дуе, 2:0 – 50 Рамос, 2:1 – 60 Сумаре

Монако – Страсбург 0:0

Марсель – Монпельє 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Грінвуд (пен), 2:0 – 60 Ндолло (автогол), 3:0 – 67 Грінвуд, 4:0 – 74 Роу, 4:1 – 83 Мінкареллі, 5:1 – 90 Рабйо

Нагадаємо, ПСЖ свій 13-й титул чемпіона Франції здобув ще на початку квітня.