Матч Сент-Етьєн – Ліон було перервано через влучання предмета у голову лайнсмена

Матч 30 туру французької Ліги 1 Сент-Етьєн – Ліон було перервано наприкінці першого тайму через влучання предмета від фанатів у голову одного з лінійних арбітрів.

Про це повідомляє L’Équipe.

Після розмови асистента з головним арбітром матчу Франсуа Летексьє, рефері на 45-й хвилині перервав проведення матчу та відправив команди у підтрибунне приміщення.

За даними видання, для аналізу інциденту створено кризову групу. Рішення щодо продовження матчу або про його зупинку буде ухвалено протягом 45 хвилин.

[#ASSEOL] 🚨 Match interrompu juste avant la pause et pour un maximum de 45 minutes !



Un arbitre assistant a reçu un projectile (une pièce de monnaie a priori) 🤦‍♂️



[Les génies de la @LFPfr seraient capables de mettre la responsabilité sur les supporters lyonnais pourtant absents… pic.twitter.com/lMReTyLGMk — Social Gones (@SocialGones) April 20, 2025

Пізніше з'явилася інформація про поновлення зустрічі приблизно за півгодини – о 23:15. Зараз там перерва, а рахунок на табло 1:0 на користь Сент-Етьєна.

Нагадаємо, у неділю, 20 квітня, відбулась низка матчів в межах 30 туру чемпіонату Франції.