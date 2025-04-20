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Матч Сент-Етьєн – Ліон було перервано через влучання предмета у голову лайнсмена

Олексій Мурзак — 20 квітня 2025, 23:36
Матч Сент-Етьєн – Ліон було перервано через влучання предмета у голову лайнсмена
Скріншот

Матч 30 туру французької Ліги 1 Сент-Етьєн – Ліон було перервано наприкінці першого тайму через влучання предмета від фанатів у голову одного з лінійних арбітрів.

Про це повідомляє L’Équipe.

Після розмови асистента з головним арбітром матчу Франсуа Летексьє, рефері на 45-й хвилині перервав проведення матчу та відправив команди у підтрибунне приміщення.

За даними видання, для аналізу інциденту створено кризову групу. Рішення щодо продовження матчу або про його зупинку буде ухвалено протягом 45 хвилин.

Пізніше з'явилася інформація про поновлення зустрічі приблизно за півгодини – о 23:15. Зараз там перерва, а рахунок на табло 1:0 на користь Сент-Етьєна.

Нагадаємо, у неділю, 20 квітня, відбулась низка матчів в межах 30 туру чемпіонату Франції.

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