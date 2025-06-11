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Тухель пояснив поразку збірної Англії від Сенегалу

Олександр Булава — 11 червня 2025, 10:21
Тухель пояснив поразку збірної Англії від Сенегалу
Томас Тухель
Getty Images

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на домашню поразку від Сенегала (1:3) у товариському матчі.

Цитує тренера ВВС.

"Це важкий урок, але ми маємо зберігати спокій. Потрібно прийняти критику і стати кращими.

Ми дуже серйозно підійшли до складу на матч проти Андорри, щоб дати сигнал: саме це має значення. А в цій грі ми зробили багато змін, аби дати гравцям можливість показати те, що вони демонструють на тренуваннях.

Я відчував, що ми почали грати з певним полегшенням і брати на себе більше ризику, коли програвали 1:2. З’явилися комбінації, проникаючі передачі. Це свідчить про те, що наші власні очікування стримують нас.

Чемпіонат світу – не наступного тижня. У вересні ще два матчі, а потім ми знову зберемося вже в сезоні підготовки до чемпіонату. Нам потрібні такі поєдинки, щоб вчитися", – розповів Тухель.

Нагадаємо, Сенегал став першою африканською збірною, яка обіграла Англію. До цього безпрограшна серія англійців налічувала 21 матч: 15 перемог та 6 нічиїх.

Томас Тухель збірна Англії з футболу

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