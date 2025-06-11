Тухель пояснив поразку збірної Англії від Сенегалу

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на домашню поразку від Сенегала (1:3) у товариському матчі.

Цитує тренера ВВС.

"Це важкий урок, але ми маємо зберігати спокій. Потрібно прийняти критику і стати кращими.

Ми дуже серйозно підійшли до складу на матч проти Андорри, щоб дати сигнал: саме це має значення. А в цій грі ми зробили багато змін, аби дати гравцям можливість показати те, що вони демонструють на тренуваннях.

Я відчував, що ми почали грати з певним полегшенням і брати на себе більше ризику, коли програвали 1:2. З’явилися комбінації, проникаючі передачі. Це свідчить про те, що наші власні очікування стримують нас.

Чемпіонат світу – не наступного тижня. У вересні ще два матчі, а потім ми знову зберемося вже в сезоні підготовки до чемпіонату. Нам потрібні такі поєдинки, щоб вчитися", – розповів Тухель.