Сенегал став першою африканською збірною, яка обіграла Англію
Вчора, 10 червня, в Ноттінгемі на "Сіті Граунд" відбувся товариський матч, у якому Англія програла Сенегалу з рахунком 1:3.
Господарі поля відкрили рахунок результативним ударом Гаррі Кейна. Проте потім гості тричі вразили ворота Діна Гендерсона та вирвали перемогу.
Це був перший випадок в історії футболу, коли збірна Англії зазнала поразки від команди з африканського континенту. До цього безпрограшна серія англійців налічувала 21 матч: 15 перемог та 6 нічиїх.
Більше того, вперше в історії Англія пропустила від африканської збірної 3+голів за одну гру.
Варто також зазначити, що це перша поразка Томаса Тухеля на чолі "Трьох Левів". Німецький фахівець почав працювати з англійською збірною з 1 січня цього року. У трьох матчах під керівництвом Тухеля Англія перемогла Албанію (2:0), Латвію (3:0) та Андору (1:0).
Нагадаємо, що Австралія стала одинадцятою країною, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року.
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