Сенегал став першою африканською збірною, яка обіграла Англію

Вчора, 10 червня, в Ноттінгемі на "Сіті Граунд" відбувся товариський матч, у якому Англія програла Сенегалу з рахунком 1:3.

Господарі поля відкрили рахунок результативним ударом Гаррі Кейна. Проте потім гості тричі вразили ворота Діна Гендерсона та вирвали перемогу.

Це був перший випадок в історії футболу, коли збірна Англії зазнала поразки від команди з африканського континенту. До цього безпрограшна серія англійців налічувала 21 матч: 15 перемог та 6 нічиїх.

Більше того, вперше в історії Англія пропустила від африканської збірної 3+голів за одну гру.

1 - England suffered their first ever defeat against an African opponent, in what was their 22nd such match (previously W15 D6). This was also the first time they had conceded 3+ goals in a game against an African side. Stunned. pic.twitter.com/Po2kQibxsR — OptaJoe (@OptaJoe) June 10, 2025

Варто також зазначити, що це перша поразка Томаса Тухеля на чолі "Трьох Левів". Німецький фахівець почав працювати з англійською збірною з 1 січня цього року. У трьох матчах під керівництвом Тухеля Англія перемогла Албанію (2:0), Латвію (3:0) та Андору (1:0).

Нагадаємо, що Австралія стала одинадцятою країною, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року.

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