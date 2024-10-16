Тухель розповів, чому наважився очолити збірну Англії

Німецький фахівець Томас Тухель розповів, що можливість стати головним тренером збірної Англії з футболу – величезний привілей для нього.

Слова Тухеля наводить Футбольна асоціація Англії (FA).

"Я дуже пишаюся тим, що мені випала честь очолити збірну Англії. Я давно відчуваю особистий зв'язок з футболом в цій країні, і вона вже подарувала мені кілька неймовірних моментів. Мати шанс представляти Англію – це величезний привілей, а можливість працювати з цією особливою і талановитою групою гравців дуже хвилююча.

Тісно співпрацюючи з моїм асистентом Ентоні Баррі, ми зробимо все можливе, щоб Англія була успішною, а її вболівальники пишалися нею. Я хочу подякувати FA за їхню довіру і з нетерпінням чекаю початку нашого спільного шляху".

51-річний Тухель знаходився без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії. Його контракт із збірною Англії набуде чинності 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі, з яким команда напередодні зазнала поразки від Греції. Щоправда, згодом англійці реабілітувались у матчі з Фінляндією (3:1).