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Тухель розповів, чому наважився очолити збірну Англії

Володимир Клепач — 16 жовтня, 12:42
Тухель розповів, чому наважився очолити збірну Англії
Getty Images

Німецький фахівець Томас Тухель розповів, що можливість стати головним тренером збірної Англії з футболу – величезний привілей для нього.

Слова Тухеля наводить Футбольна асоціація Англії (FA).

"Я дуже пишаюся тим, що мені випала честь очолити збірну Англії. Я давно відчуваю особистий зв'язок з футболом в цій країні, і вона вже подарувала мені кілька неймовірних моментів. Мати шанс представляти Англію – це величезний привілей, а можливість працювати з цією особливою і талановитою групою гравців дуже хвилююча.
Тісно співпрацюючи з моїм асистентом Ентоні Баррі, ми зробимо все можливе, щоб Англія була успішною, а її вболівальники пишалися нею. Я хочу подякувати FA за їхню довіру і з нетерпінням чекаю початку нашого спільного шляху".

51-річний Тухель знаходився без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії. Його контракт із збірною Англії набуде чинності 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі, з яким команда напередодні зазнала поразки від Греції. Щоправда, згодом англійці реабілітувались у матчі з Фінляндією (3:1).

Томас Тухель збірна Англії з футболу

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