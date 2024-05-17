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Тухель хоче повернутися в АПЛ

— 17 травня, 17:59
Тухель хоче повернутися в АПЛ

Головний тренер Баварії Томас Тухель зацікавлений в поверненні до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Напередодні фахівець оголосив, що після завершення сезону покине мюнхенський клуб.

За інформацією джерела, 50-річним німець хоче повернутися в Англійську Прем'єр-лігу. Його представники підтримують контакт з Манчестер Юнайтед, який наразі очолю Ерік тен Гаг.

Варто зазначити, Тухель очолював Челсі у 2021-2022 роках. У своєму дебютному сезоні німець зумів перемогти в Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Баварія Манчестер Юнайтед Томас Тухель

Томас Тухель

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