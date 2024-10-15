Екстренер Челсі погодився очолити збірну Англії

Колишній тренер Баварії та Челсі Томас Тухель є основним кандидатом на посаду головного тренера збірної Англії.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Футбольна асоціація Англії незабаром збирається зробити офіційну пропозицію німецькому тренеру, який зацікавлений у даній роботі.

Зазначимо, що 51-річний Тухель знаходиться без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії.

Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі, з яким команда напередодні зазнала поразки від Греції. Щоправда, згодом англійці реабілітувались у матчі з Фінляндією (3:1).