Екстренер Челсі погодився очолити збірну Англії
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Колишній тренер Баварії та Челсі Томас Тухель є основним кандидатом на посаду головного тренера збірної Англії.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Футбольна асоціація Англії незабаром збирається зробити офіційну пропозицію німецькому тренеру, який зацікавлений у даній роботі.
Зазначимо, що 51-річний Тухель знаходиться без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії.
Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі, з яким команда напередодні зазнала поразки від Греції. Щоправда, згодом англійці реабілітувались у матчі з Фінляндією (3:1).