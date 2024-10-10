Англія вдома програла Греції, Італія та Бельгія зіграли внічию у 3 турі Ліги націй

Сьогодні, 10 жовтня, відбулося десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

У Лізі А Італія вийшла вперед уже на 1 хвилині гри завдяки голу Камбьязо. У середині тайму Ретегі подвоїв перевагу. Можливо, команда Спалетті впевнено виграла б цей поєдинок, але на 40 хвилині червону картку отримав Лоренцо Пеллегріні. Бельгія у більшості зуміла зрівняти рахунок.

В іншій зустрічі групи Франція здолала Ізраїль. Голи за "Ле Бле" забили Камавінга, Нкунку, Ернандес та Баркола.

Справжню сенсацію створила збірна Греції. "Еліни" на Вемблі шокували збірну Англії, забивши у ворота родоначальників футболу два голи. Грецька збірна мала мотивацію на цю гру, адже учора помер Джордж Болдок, який за останні два роки провів 12 матчів за національну команду.

Ліга націй сезону-2024/25

3 тур, 10 жовтня

Ліга A

Ізраїль – Франція 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – Камавінга (7), 1:1 – Гандельман (24), 1:2 – Нкунку (28), 1:3 – Ернандес (87), 1:4 – Баркола (89)

Італія – Бельгія 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Камбьязо (1), 2:0 – Ретегі (24), 2:1 – де Кейпер (42), 2:2 – Троссар (60)

Ліга B

Англія – Греція 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Павлідіс (49), 1:1 – Беллінгем (89), 1:2 – Павлідіс (90+4)

Австрія – Казахстан 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Баумгартнер (10), 2:0 – Лінхарт (54), 3:0 – Забітцер (56), 4:0 – Зайдль (79)

Норвегія – Словенія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Голанд (7), 2:0 – Серлот (52), 3:0 – Голанд (64)

Фінляндія – Ірландія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Похьянпало (17), 1:1 – Скейлз (57), 1:2 – Бреді (89)

Ліга C

Латвія – Північна Македонія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Атанасов (35), 0:2 – Камілі (70), 0:3 – Ельмас (90+3)

Фарерські острови – Вірменія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Беньямінссен (37), 1:1 – Селаррян (44), 2:1 – Бьярталуйд (85), 2:2 – Мавелян (90+3)

Ліга D

Молдова – Андорра 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Іоніце (31), 2:0 – Кожокару (90+5)

Гібралтар – Сан-Марино 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Брітто (62)

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.