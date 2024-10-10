Англія вдома програла Греції, Італія та Бельгія зіграли внічию у 3 турі Ліги націй
Сьогодні, 10 жовтня, відбулося десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
У Лізі А Італія вийшла вперед уже на 1 хвилині гри завдяки голу Камбьязо. У середині тайму Ретегі подвоїв перевагу. Можливо, команда Спалетті впевнено виграла б цей поєдинок, але на 40 хвилині червону картку отримав Лоренцо Пеллегріні. Бельгія у більшості зуміла зрівняти рахунок.
В іншій зустрічі групи Франція здолала Ізраїль. Голи за "Ле Бле" забили Камавінга, Нкунку, Ернандес та Баркола.
Справжню сенсацію створила збірна Греції. "Еліни" на Вемблі шокували збірну Англії, забивши у ворота родоначальників футболу два голи. Грецька збірна мала мотивацію на цю гру, адже учора помер Джордж Болдок, який за останні два роки провів 12 матчів за національну команду.
Ліга A
Ізраїль – Франція 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 – Камавінга (7), 1:1 – Гандельман (24), 1:2 – Нкунку (28), 1:3 – Ернандес (87), 1:4 – Баркола (89)
Італія – Бельгія 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – Камбьязо (1), 2:0 – Ретегі (24), 2:1 – де Кейпер (42), 2:2 – Троссар (60)
Ліга B
Англія – Греція 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Павлідіс (49), 1:1 – Беллінгем (89), 1:2 – Павлідіс (90+4)
Австрія – Казахстан 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Баумгартнер (10), 2:0 – Лінхарт (54), 3:0 – Забітцер (56), 4:0 – Зайдль (79)
Норвегія – Словенія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Голанд (7), 2:0 – Серлот (52), 3:0 – Голанд (64)
Фінляндія – Ірландія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Похьянпало (17), 1:1 – Скейлз (57), 1:2 – Бреді (89)
Ліга C
Латвія – Північна Македонія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Атанасов (35), 0:2 – Камілі (70), 0:3 – Ельмас (90+3)
Фарерські острови – Вірменія 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Беньямінссен (37), 1:1 – Селаррян (44), 2:1 – Бьярталуйд (85), 2:2 – Мавелян (90+3)
Ліга D
Молдова – Андорра 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Іоніце (31), 2:0 – Кожокару (90+5)
Гібралтар – Сан-Марино 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Брітто (62)
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