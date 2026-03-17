Тудор – про шанси Тоттенгема після поразки 2:5 від Атлетико у Лізі чемпіонів: Нічого ще не вирішено

Головний наставник Тоттенгема Ігор Тудор поділився очікуваннями перед другою зустріччю проти мадридського Атлетико у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує BeSoccer.

Тренер "шпор" розповів, що його команда намагатиметься відігратись із 2:5 (рахунок першого матчу на користь "матрацників"), аби пробитись до чвертьфінального раунду.

Водночас 47-річний хорватський спеціаліст додав, що пріоритетним завданням англійського клубу є збереження прописки в АПЛ.

"Ми повинні зіграти в цьому матчі так, щоб пройти далі, хоча наш пріоритет – залишитися в АПЛ. У першому матчі ми показали, що можемо доставити їм проблеми. Вони не кращі за нас. Немає нічого неможливого в тому, щоб відігратися. Нам потрібно залишатися в грі, матч може бути довгим. Нічого ще не вирішено, ми повинні вірити, що зможемо це зробити", – сказав Тудор.

Нагадаємо, що Тоттенгем після 30 турів посідає лише 16-те місце серед 20 клубів АПЛ, маючи у своєму активі 30 балів. "Шпори" востаннє перемагали (в усіх турнірах) ще 28 січня, коли обіграли на виїзді німецький Айнтрахт 2:0 у рамках 8-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Англійський клуб вже встановив найдовшу серію з поразок в історії Тоттенгема, а тренерське крісло під Тудором серйозно захиталось. Фанати "шпор" зустріли екснаставника їх улюбленої команди Маурісіо Почеттіно та прямо у літаку благали його повернутись до клубу.