У захваті навіть Роберто Карлос: гравців Реала пригостили національною стравою після прибуття в Алмати

Легендарний бразилець Роберто Карлос насолодився національною казахською стравою, баурсаком, під час візиту Реала до Алмати.

Гравців мадридського клубу пригощали традиційними стравами, але скуштувати баурсак наважилися лише Роберто Карлос, який зараз виступає в ролі посла клубу, та молодий захисник Дін Хюйсен.

Особливої атмосфери святу додав виконаний національним ансамблем гімн Ліги чемпіонів – мелодія прозвучала на традиційних казахських інструментах і викликала овації присутніх.

Для казахських уболівальників це справжня подія, адже зірки світового футболу нечасто відвідують їхню країну. Приїзд Реала став справжнім святом спорту та культури, яке ще довго обговорюватимуть місцеві фанати.

Нагадаємо, іспанський гранд прибув у Казахстан на матч Ліги чемпіонів проти Кайрата, який відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що в соцмережах стала вірусною реакція гравців Кайрата на жеребкування Ліги чемпіонів.