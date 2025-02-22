Трубін може пропустити два наступні матчі Бенфіки – ЗМІ

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін може пропустити два наступних матчі своєї команди.

Про це повідомляє видання Record.

Зазначається, що таке рішення – виключно ініціатива тренера, сам українець не має травми або інших причин пропускати поєдинки.

У наступних двох матчах Бенфіка зустрінеться з Боавіштою в межах чемпіонату Португалії та з Брагою у Кубку країни.

Очікується, що Трубін повернеться до стартового складу на матч 1/8 фіналу проти Барселони, який відбудеться 5 березня.

У сезоні-2024/25 футболіст збірної України зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 34 голи, зберігши свої ворота у недоторканності 16 разів.

Раніше головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував нестабільні виступи Анатолія у поточній кампанії.