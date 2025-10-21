Іноді він просить мене про допомогу: Трубін – про адаптацію Судакова у Бенфіці

Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін розповів про адаптацію свого партнера по збірній Георгія Судакова, який нещодавно приєднався до португальського гранда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Перш за все, він каже, що дуже задоволений, адже потрапив до найкращого клубу Португалії та одного з найкращих у Європі. Він каже, що рівень тут складніший, ніж раніше. Він дуже задоволений і хоче віддати все цьому клубу. Звичайно, іноді він просить у мене допомоги. І в цьому сенсі я можу підтримати його і зробити адаптацію простішою", – сказав Трубін.

Напередодні Судаков став одним з найкращих гравців матчу Шавіш – Бенфіка в Кубку Португалії.

Нагадаємо, ексфутболіст Шахтаря став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця два голи та 1 асист за 8 матчів у португальському колективі.