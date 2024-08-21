Трубін: Дуже хочу поїхати в Україну, але зараз не найкращий час

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін хоче відвідати Батьківщину, але розуміє, що зараз це робити не варто.

Про це він розповів у розмові з колишнім воротарем Бенфіки Жозе Енріке.

"Для мене це трохи... Не трохи, а дуже важко, бо я постійно дивлюся новини, говорю зі своєю родиною про те, що сталося і що не сталося. Це важко, дуже важко для мене. Я дуже хочу туди поїхати, бо сумую за домом, за українською їжею, за друзями... Але зараз не найкращий час. Я сумую за цим, але у нас тут багато українців і португальців, які дуже добрі і допомагають нам у всьому", — сказав Трубін.

Нагадаємо, Анатолій приєднався до Бенфіки в серпні минулого року. Нещодавно він провів 50-й матч за "орлів", але зазнав пошкодження, через яке пропустить найближчі поєдинки. Втім, це не завадило йому отримати виклик у збірну України на вересневі матчі в Лізі націй.