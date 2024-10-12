Трубін: Перемога над Грузією – лише крок вперед

Основний голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу 1:0 над Грузією в третьому турі Ліги націй (11 жовтня).

Воротар Бенфіки поділився враженнями від матчу на своїй сторінці в Instagram:

"Це був лише крок вперед. Важливий – шлях! Тому працюємо на максимум надалі", – написав Трубін.

Нагадаємо, 23-річний голкіпер вийшов у основі збірної України на матч проти Грузії і провів на полі всі 90 хвилин, залишивши свої ворота на замкну. Цей матч для Трубіна був 16-м в складі "жовто–блакитних".

Перемогу над Грузією Україні приніс гол Михайла Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй. В перших двох турах команда програла Албанії та Чехії.